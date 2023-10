Dorinel Munteanu a vorbit despre interesul lui Adrian Mititelu pentru serviciile sale: „Nu-mi abandonez proiectul la Galați!”

FCU Craiova a rezolvat problema antrenorului principal prin numirea italianului Giovanni Constantino. Adrian Mititelu l-ar fi dorit anterior pe Dorinel Munteanu.

Tehnicianul celor de la Oțelul Galați a vorbit despre discuțiile purtate cu patronul oltenilor. Iată de ce a refuzat propunerea.

„Nu-mi abandonez proiectul la Galați!”

„Nu am discutat cu domnul Pușcaș. Am discutat cu domnul Mititelu, dar nu pe tema venirii mele la Craiova. Am vorbit despre alte lucruri, pentru că noi discutăm încă de când ne cunoaștem.

Am proiectul acesta la Galați și vreau să mi-l duc la bun sfârșit. Nu-mi abandonez proiectul până când îmi voi atinge obiectivul. Bineînețeles, trebuie să îi am lângă mine pe cei care susțin echipa, mă refer aici din punct de vedere financiar. Eu mai contract anul acesta și încă un an”, a spus Dorinel Munteanu, conform Digisport.ro.