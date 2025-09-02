Dorinel Munteanu ar putea semna cu un club din Superliga

Farul a învins-o pe Petrolul, scor 2-1, în ultimul meci al etapei cu numărul opt din Superligă.

Rezultatul ar putea fi decisiv pentru soarta lui Liviu Ciobotariu, care are şanse să fie demis de pe banca prahovenilor, după startul de sezon sub aşteptări.

Potrivit iAMsport.ro, oficialii ”lupilor galbeni” au în plan schimbarea lui Ciobotariu, iar varianta de înlocuitor este Dorinel Munteanu, liber de contract din finalul sezonului trecut, după ce s-a despărţit de Sepsi Sfântu Gheorghe.

El a avut un mandat sub aşteptări la covăsneni, care s-a încheiat după câteva etape. Tot sezonul trecut, fostul mare fotbalist a stat pe banca celor de la Oţelul Galaţi. La formaţia moldavă a reuşit însă să impresioneze.

De-a lungul carierei, Dorinel Munteanu le-a pregătit pe CFR Cluj, FC Argeş, FC Vaslui, Universitatea Cluj, FCSB, Oţelul Galaţi, Dinamo, Mordovia Saransk, Kuban Krasnodar, Gabala, Astra Giurgiu, Zakho, Concordia Chiajna şi CSM Reşiţa.