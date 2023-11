Dorinel Munteanu are gânduri mari cu Oțelul: „Dacă intru în playoff, normal că trag și la cupe europene!”

Dorinel Munteanu a promovat-o consecutiv pe Oțelul Galați din Liga 3 până în Liga 1. Tehnicianul are planuri mari cu echipa sa.

„Neamțul” a declarat că va lupta chiar pentru cupele europene dacă va accede în play-off. Iată ce a spus despre formația pe care o pregătește.

„Dacă intru în playoff, normal că trag și la cupe europene!”

„Suntem abia la prima etapă a returului campionatului regulat, suntem bine. A fost un tur reușit. (Dacă se mai gândește la calificarea în playoff – n.r.). Am spus de la început că este obiectivul nostru și ăla este. Trebuie să legăm două victorii și aia este.

Am avut un start bun, am făcut cam multe egaluri pe teren propriu. Dacă intru în playoff, normal că trag și la cupe europene. Să intru, să fiu în playoff și acolo discutăm. Am început o serie și sper eu să mai câștigăm așa (ca la Sibiu, cu UTA – n.r.). Vedem. Dacă nu, să fie 1-0, care e scorul meu preferat”, a transmis Dorinel Munteanu, conform iamsport.ro.