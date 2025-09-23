Dorinel Munteanu critică transferul lui Alibec la FCSB

Dorinel Munteanu spune despre Denis Alibec că este un fotbalist bun pentru campionatul intern, însă consideră că FCSB nu avea nevoie de el în acest moment.

„FCSB-ului nu îi trebuia Alibec. Un jucător super, care își făcea treaba la Viitorul, dar FCSB nu avea nevoie de el. Thiam e o compensație că l-au adus pe Alibec”, a spus Dorinel Munteanu, conform digisport.ro.

Dorinel Munteanu a vorbit și despre scăderea de formă a lui Cisotti, pe care l-a antrenat la Oțelul timp de 3 ani și jumătate.

„Go Ahead Eagles nu e o echipă de speriat, dar nici FCSB nu e, dacă mă uit pe clasament. Sigur, eu cred în capacitatea lor de revenire. Nu e normal să se întâmple asta. Să ai un parcurs cât de cât bun în Europa, dar în campionatul intern… Explicații sunt, dar nu am multe detalii. Nu știu ce se întâmplă acolo.

De Cisotti am spus de la început. Dacă îi iei din jocuri și din minute, pe considerentul că îl odihnești, faci cea mai mare greșeală. L-am antrenat 3 ani și jumătate. La mine comenta în sensul pozitiv. Sunt jucători care se adaptează la rotație și alții care nu”, a mai spus Munteanu.