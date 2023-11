Dorinel Munteanu, despre munca sa la Oțelul: Am fost în Germania, știu ce înseamnă să fie un jucător pregătit

Oțelul Galați, echipa antrenată de Dorinel Munteanu, ajuns la două puncte de ultimul loc care duce în play-off. Dorinel Munteanul spune că își pregătește echipa foarte bine mai ales din punct de vedere fizic.

„Sunt din acelaşi curent, sunt la modă cu ce se întâmplă în fotbalul mondial. 10 zile le aloc pregătirii fizice, după facem cu mingea, dar 10 zile trebuie să se pregătească. În prima parte e muncă fizică şi după cu mingea.

Eu am fost în Germania şi ştiu ce înseamnă să fie un jucător pregătit, nu e şcoala veche. Vara şi iarna în Germania am făcut cantonamente la munte, până în 2004 s-a întâmplat, cât am jucat în Germania.

Noi suntem o echipă fără buget mare şi compensăm calităţile adversarilor, cum a fost UTA, cu calităţile noastre, cu organizarea, munca şi ce mai pregătesc eu”, a declarat Dorinel Munteanu, la Orange Sport.