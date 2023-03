Dorinel Munteanu e supărat, deși Oțelul va juca în play-off-ul Ligii 2: „Echipa trebuie plătită! Sunt restanțe”

Oțelul Galați și-a asigurat prezența în play-off-ul Ligii 2, dar antrenorul Dorinel Munteanu are o supărare: a dat de înțeles că jucătorii nu ar fi plătiți.

„Publicul trebuie să înțeleagă că echipa trebuie plătită! Sunt ceva restanțe”, spune Dorinel Munteanu

Echipa de la Dunăre a învins FK Csikszereda cu 1-0 în Etapa a 18-a a Ligii 2 și este sigură de prezența între primele 6 formații la finalul sezonului regulat. La finalul partidei, antrenorul Dorinel Munteanu și-a spus necazul: jucătorii au restanțe salariale.

„Vreau să îmi felicit echipa pentru cum a abordat jocul. Lupta este strânsă. Înaintea acestui joc, nu am fost calificați sută la sută. Am avut un adversar puternic, dar băieții s-au descurcat extraordinar. Am obținut ce ne-am propus în vară, să accedem în play-off.

Mai avem un meci la Timișoara foarte greu. Sper să acumulăm cât mai multe puncte. Din mers, ne schimbăm obiectivul. Fiind în play-off, nu vom face figurație, ne vom bate până în ultima etapă să obținem promovarea.

Pretențiile sunt mari, știu acest lucru, dar publicul trebuie să înțeleagă că echipa trebuie plătită. Aștept ca oamenii să fie lângă noi. Sprijinul cel mai mare e primăria Galați.

Sunt ceva restanțe, dar e important că am câștigat o victorie clară, meritată. Putea fi și mai mare scorul”, a declarat Dorinel Munteanu.

„La început, nimeni nu ne-a dat vreo șansă”, spune Dorinel Munteanu

Fostul internațional a anunțat că Oțelul se va bate pentru promovare, chiar dacă anul trecut pe vremea aceasta juca în Liga 3.

„La început, nimeni nu ne-a dat vreo șansă, dar, cu multă disciplină, am ajuns în această fază a competiției. Totul se datorează celor care sunt în jurul echipei și, în primul rând, jucătorilor.

Nu este un semnal de alarmă. Așteptăm banii bugetari. Băieții înțeleg. Facem tot posibilul să aducem cât mai multă lume pe stadion, dar și noi trebuie să fim susținuți.

Să vedem cine se califică, dar, din șase echipe, cu cinci ne vom bate la promovare, probabil Iași, Slobozia, Buzău. Mă bucur pentru echipa mea. Nimeni nu s-a gândit la o ascensiune așa de rapidă, probabil, doar un grup de oameni care conduce echipa și jucătorii.

Dinamo are un culoar destul de bun. Ne-am obișnuit cu Dinamo în Liga 1. Dacă intră în play-off, e meritul lor, dar eu îmi fac calcule doar pentru echipa noastră”, a spus Dorinel Munteanu la finalul meciului.