Dorinel Munteanu, gata să revină pe banca tehnică

Dorinel Munteanu, fost antrenor la Sepsi, pregătește o revenire în fotbal, după ce a devenit liber de contract în aprilie 2025. La 57 de ani, Munteanu a confirmat că a fost contactat de mai multe cluburi interesate să colaboreze cu el, însă până acum nu a semnat niciun angajament.

„Da, așa este, doar zvonuri. Sigur, am fost în contact cu alte cluburi, dar nu s-a concretizat nimic până acum.

Nu este o perioadă plăcută pentru niciun antrenor, dar sper să fie mai bine”, a spus Dorinel Munteanu, conform digisport.ro.

Dorinel Munteanu a avut o carieră bogată ca antrenor, fiind o prezență importantă în fotbalul românesc, iar revenirea sa pe bancă este așteptată cu interes de către fani și specialiști. Momentan, el continuă să analizeze ofertele și să își pregătească strategia pentru următorul pas în carieră.