Dorinel Munteanu îi temperează pe „tricolori” după victoria cu Andorra: „A fost puţin exagerată satisfacţia”

Naționala de fotbal a României este lider în Grupa I pentru preliminariile CE 2024, care va avea loc în Germania, dar într-un context aparte.

„A fost puţin exagerată satisfacţia” după victoria cu Andorra, consideră Dorinel Munteanu

Formația pregătită de Edward Iordănescu a învins Andorra, cu 4-0, în etapa a 8-a, și a urcat pe primul loc, cu 16p. următoarele trei clasate, însă, au jucat mai puține partide, din cauza situației conflictuale existentă în Fâșia Gaza.

Concret, meciul Israel – Elveția se va juca pe 15 noiembrie, iar partida Kosovo – Israel a fost amânată de UEFA pentru o dată ce va fi stabilită ulterior. Elveția are 15p, Israel are 11p, iar Kosovo are 7p.

Fostul internațional Dorinel Munteanu, actualmente antrenor la Oțelul Galați, continuă să susțină că naționala nu are un joc eficient.

„Acum este acoperit de şansă Edi, dar la momentul respectiv orice român se gândea că vom câştiga. Am vorbit de posesie, dar mai puţin de rezultat.

Eram şi mai departe acum dacă am fi câştigat, criticile nu au venit personal, ci pe ce am văzut”, a transmis el, la emisiunea Liga Digisport.

Recordmenul de selecții la națională, cu 134 de apariții în care a marcat de 16 ori, consideră că bucuria după victoria cu Andorra a fost exagerată.

„Ultimele rezultate le-au dat tuturor celor 3 echipe şanse de a se califica, ar fi frumos să câştigăm meciul cu Israelul, ţinem minte ce am păţit la Bucureşti. Cu această poziţie de lideri ar trebui să nu fim temători, ci încrezători.

A fost puţin exagerată această satisfacţie de după meciul cu Andorra, dar să ne bucurăm şi noi acum că suntem pe primul loc. Eu cred că pe Israel putem să îi batem, chiar şi pe Elveţia”, a încheiat Munteanu.