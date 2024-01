Dorinel Munteanu le închide gura contestatarilor săi-Ce a spus despre cantonamentul Oțelului: „Nu mă interesează ce spune lumea, eu îmi fac doar treaba! Știu ce fac!”

Dacă formații precum Rapid, FCSB, Dinamo sau Petrolul Ploiești au mers în Antalya, iar CFR Cluj în Spania, pentru efectuarea cantonamentului de iarnă, Oțelul Galați a rămas în țară.

Dorinel Munteanu le-a răspuns celor care l-au criticat pentru antrenamentele desfășurate la Gura Humorului, în condiții meteo grele. Iată explicația „Neamțului”.

„Nu mă interesează ce spune lumea, eu îmi fac doar treaba! Știu ce fac!”

„Nu am vrut să renunț la perioada de pregătire a echipei, dar am preferat să stăm în țară. E vreme super pentru ceea ce mi-am propus eu să fac acum.

Am văzut tot felul de comentarii după ce noi am alergat prin parc. Nu mă interesează ce spune lumea, eu îmi fac doar treaba.

Este un parc acolo la noi unde am mai fost. Metodele mele pot fi contestate, dar eu știu ce fac. Băieții au încălțăminte adecvată pentru un teren contondent. Sunt păreri pro și contra, dar această perioadă este benefică”, a spus Dorinel Munteanu, conform DigiSport.

„Mai sunt 9 etape, luptăm pentru play-off!”

„Nu am plecat în Turcia pentru că nu-mi permite bugetul. Am fost și eu pe lista de Turcia, dar nu am de unde să dau 60.000 de euro pentru nouă zile în Turcia. Am preferat Gura Humorului.

Pop nu are nicio ofertă, și-a prelungit contractul cu noi, La fel, Cisotti, este un jucător indispensabil pentru echipa noastră. Poate din vară, dar acum rămânem așa.

Mai sunt 9 etape, luptăm pentru play-off. Vrem să aducem cât mai multe puncte, este un campionat echilibrat, nu voi ceda niciodată, nici eu, nici echipa deși sunt doar patru puncte.”, a mai spus Dorinel Munteanu, conform sursei menționate.