Dorinel Munteanu merge la egal! Ce a spus despre confruntarea cu CFR Cluj: „Mergem cu speranță că putem obține un punct sau puncte!”

Oțelul Galați are parte de o deplasare grea, luni, contra celor de la CFR Cluj. Dorinel Munteanu, tehnicianul echipei, a vorbit despre duelul cu ardelenii.

„Neamțul” nu s-a ferit de cuvinte și a mărturisit că se mulțumește chiar și cu un punct. Iată ce a spus despre meciul contra trupei lui Mandorlini.

„Mergem cu speranță că putem obține un punct sau puncte!”

„Eu aștept foarte multe de la echipa noastră. Nu trebuie să vorbim prea mult despre ei, CFR a dominat în ultimul timp campionatul. Mergem cu speranță că putem obține un punct sau puncte. Spiritul de echipă trebuie să existe în aceste jocuri, vreau să fim în obiectiv, primele șase.

Sper că această pauză ne-a trezit puțin. Nu este un meci special, am jucat cu CFR de foarte multe ori. Momentele de la începutul carierei mele au fost frumoase, am făcut pentru CFR tot ce am putut, dar acum mă concentrez pe proiectul Oțelul Galați.

Nu mă tem de arbitraj, avem și VAR. Au avut ceva avantaje pe teren propriu cu VAR, dar nu cred că arbitrul va decide jocul, jucătorii vor fi principalii actor.”, a spus Dorinel Munteanu, în cadrul unei conferințe de presă.