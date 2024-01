Dorinel Munteanu, nemulțumit de rezultatul din meciul Oțelul Galați – FC Voluntari: ”Nu vreau să fiu răutăcios, dar e mincinos”

Echipa Oţelul Galaţi a încheiat la egalitate luni, în deplasare, scor 1-1, cu formaţia FC Voluntari, într-un meci contând pentru etapa a 22-a din Superligă.

Dorinel Munteanu, antrenorul gălățenilor, a oferit o primă reacție la sfârșitul partidei. El a spus că Oțelul merita victoria, însă a subliniat că elevii săi au ratat mult.

”Nu vreau să fiu răutăcios, dar rezultatul e mincinos. Am dominat tot meciul. Am condus. În repriza secundă câteva momente au avut adversarii inițiativa. Dar noi am avut multe ocazii, multe oportunități. Nu am marcat. Mă bucur totuși pentru băieți că au făcut un meci bun. Poate punctul va conta la final.

În prima repriză a fost o siguranță în apărare. Trebuia să câștigăm jocul. Îmi pare rău pentru băieți că am făcut multe egaluri, am cedat multe puncte în acest campionat.

Sunt jucători care vor ajuta echipa. Dar trebuie să fim inspirați. Avem un lot valoros, la bugetul nostru. Trebuie să fim inspirați la primul ’11’ și, bineînțeles, la schimbări. Am avut multe ocazii. Asta e situația. Portarul lor a fost eroul jocului”, a spus Dorinel Munteanu după meci.

Oţelul este pe locul 10, cu 27 de puncte, în timp ce FC Voluntari se află pe poziţia a 12-a, cu 25 de puncte.