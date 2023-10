Dorinel Munteanu, reacție acidă după Belarus-România 0-0: „Vai de capul nostru!”

Dorinel Munteanu a reacționat acid după Belarus-România 0-0. Tehnicianul celor de la Oțelul Galați i-a criticat pe „tricolori”.

„Neamțul” a avut un discurs amplu după ce naționala lui Edi Iordănescu nu s-a impus în fața adversarilor. Iată ce a spus.

„Vai de capul nostru!”

„Sunt dezamăgit rău. Meciul ăsta trebuia să-l câștigăm, cum necum. Dar am jucat prea simplist, economicos, la ce-o ieși, am tot pasat, am tot centrat, doar doar vine unul s-o bage în poartă. Sau am tras chinuit la poartă. Ce să centrezi când ei stateau foarte bine în jocul aerian? Nici de pe bancă nu a venit nimic, aceeași precipitare, frică, frică de rezultat.

Am văzut că Edi vorbea de posesie, de pase reușite, de cifre bune. Asta e o capcană, pentru necunoscători. Suntem campioni la posesie, dar ce folos?! Ne-am plâns de teren, dar nu avem nici scuză. Uite că n-a fost o problemă din moment ce am pasat. Ni se deschisese o poartă mare, acum începe să se cam închidă. Nici nu mai e vorba despre Edi.

Vai de capul nostru! Aveam nevoie de astea trei puncte, să dam un gol și apoi chiar să ne apărăm. E dezolant ce am văzut. Chiar totul se aliniase pentru noi, chiar și războiul ăsta din Israel. Nu încălzește pe nimeni că avem posesie, dacă am făcut doar 0-0, cu o echipă slabă. Degeaba am fost peste ei”, a declarat Dorinel Munteanu, conform Gsp.ro.