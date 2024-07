Dorinel Munteanu și-a întărit echipa cu un jucător format de Gică Hagi: ”Are cifre impresionante”

Oțelul Galați l-a transferat pe David Maftei, un fundaș stânga în vârstă de 19 ani.

Jucătorul s-a format în Academia lui Hagi, iar ca senior a evoluat pentru Unirea Dej, CSA Steaua și Farul Constanța.

Gălățenii au anunțat mutarea printr-un mesaj pe rețelele sociale, iar Maftei a oferit o primă reacție.

Sunt încântat de șansa care mi se oferă, aceea de a juca în Superliga, și sper să o fac cât mai bine pentru Oțelul Galați. Aștept cu nerăbdare sezonul oficial, iar atunci când antrenorul va apela la serviciile mele, voi da totul pentru echipă. Hai, Oțelul!”, a declarat tânărul fundaș, în comunitatul oficial al clubului gălățean.

„Talentatul fundaș dreapta David Maftei, care va împlini peste două zile 19 ani, se află în proprietatea clubului Farul Constanța, însă în sezonul trecut a jucat pentru CSA Steaua București, în Liga 2. Tot în eșalonul secund a evoluat și în campionatul 2022-23, dar la Unirea Dej, de asemenea sub forma unui transfer temporar. După acești doi ani, Maftei are cifre impresionante pentru postul său: 55 de partide de Liga 2 și Cupa României, 5 goluri și 10 assist-uri.

Calitățile sale au ajuns și în vederea tuturor selecționerilor de la naționalele de juniori și tineret. Produs al Academiei Hagi, David a fost convocat atât la reprezentativele Under 16, Under 17, Under 18, Under 19, cât și la naționala Under 21, cu toate că încă are 18 ani.

Maftei este eligibil pentru regula Under 21 și a semnat un contract pe un an de zile, perioadă în care se va afla sub formă de împrumut de la Farul Constanța.

Bun venit la Oțelul, David!

SC Oțelul Galați va oficializa și în perioada următoare câteva transferuri, neexistând nicio interdicție în acest sens”, a scris clubul pe site-ul oficial.