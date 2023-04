Dorinel Munteanu, un car de nervi, deși echipa sa a câștigat contra Gloriei Buzău: „La 1-0 suporterii noștri dormeau!”

Oțelul Galați a primit joi seară vizita celor de la Gloria Buzău. Trupa lui Dorinel Munteanu s-a impus cu scorul de 1-0.

Se pare că tehnicianul gălățenilor nu a fost tocmai fericit după această victorie. Iată ce a avut de reproșat.

„La 1-0 suporterii noștri dormeau!”

„Un meci foarte greu, cu o echipă foarte bună, dar presiunea pe echipa noastră a fost foarte mare, pentru că am venit după înfrângerea la Dinamo, 3-0 nemeritat. Chiar dacă suporterii noștri sunt nemulțumiți, noi suntem pe această poziție datorită acestui joc. Care nu le convine să nu mai vină la stadion!

M-a deranjat foarte mult, și la 1-0 suporterii noștri dormeau. Ăsta e jocul nostru, încă nu suntem o echipă de SuperLigă. Trebuie să aducem jucători dacă vom promova… și vom promova! Am avut un joc exact în apărare, foarte agresiv.

Am luat ambele variante, și promovarea directă, și jocurile de baraj. Avem în spate o muncă de doi ani, cu aceiași jucători. Chiar dacă suporterii noștri sunt foarte nemulțumiți, pentru transferuri sau că nu facem spectacol. Să meargă în altă parte la spectacol! La Galați se joacă pe puncte.

Este clar că am șanse la baraj, sunt două jocuri, unul în deplasare, unul acasă. De ce să n-am șanse? Am încredere în echipa noastră, putem să prindem locurile direct promovabile, de ce nu? Am făcut un pas important astăzi”, a spus Dorinel Munteanu, după victoria cu Gloria Buzău.