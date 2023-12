Dorinel Munteanu vrea să dea lovitura și în Cupa României: „Obiectivul este ieşirea din grupe”

Oțelul Galați este la un pas să se califice în sferturile Cupei României la fotbal, având două șanse din trei pentru a-și îndeplini obiectivul.

„Ne dorim să ne calificăm în următoarea etapă a Cupei României”, a spus Dorinel Munteanu

Formația antrenată de Dorinel Munteanu a acumulat 4p după 2 etape, după ce a învins SCM Zalău în deplasare cu 4-1 și a remizat acasă, 1-1, cu FCSB.

Oțelul joacă în ultima etapă din Grupa C cu Dinamo, pe Stadionul „Arcul de Triumf” din București, de la ora 20:45. Echipa are moral excelent, deoarce vine după victoria cu 2-0 în fața lui FCSB, duminică, pe Arena Națională, în etapa a 18-a din Superligă.

Pentru a se califica în sferturi, formația din Galați are nevoie de un egal. Dacă învinge și CSU Craiova sau FCSB nu înving la diferențe mai mari de scor, termină grupa pe primul loc.

„Cele mai frumoase jocuri sunt cele cu echipele de tradiţie, echipe bune ale campionatului. Chiar dacă Dinamo trece printr-o perioadă mai puţin bună, rămâne Dinamo şi vom avea un meci foarte greu mâine.

Ne dorim să ne calificăm în următoarea etapă a Cupei României şi avem nevoie de cel puţin un punct, dacă nu trei puncte. Mergem să ne calificăm, ăsta este obiectivul propus, să ieşim din grupe.

Vom face tot posibilul pentru asta şi vom folosi cea mai bună formaţie. Am văzut jocul lor cu Sepsi, unul consistent. Au un antrenor nou, dar nu poate să facă minuni după o zi sau două. Dinamo este Dinamo şi trebuie să ne concentrăm foarte bine”, a spus Dorinel Munteanu.

Dorinel Munteanu nu va menaja niciun titular la meciul de mâine cu Dinamo

Azi are loc primul meci din Grupa C. SCM Zalău și FC Bihor Oradea se întâlnesc de la ora 14:00, dar niciuna dintre echipe nu are șanse să ajungă în sferturi.

Celălalt meci al zilei de mâine din această grupă este FCU 1948 Craiova – FCSB, ambele echipe având câte 4p. la egal, echipa bucureșteană merge mai departe, deoarece are golaveraj mai bun, 3-1, față de 2-1.

Sunt șanse ca două echipe să ajungă la egalitate perfectă, același număr de puncte și golaveraj, caz în care departajarea s-ar face în urma unui meci de baraj.

Dorinel Munteanu a mai spus că nu are motive pentru care să nu folosească cea mai bună formulă de echipă în partida de la Bucureşti.

„Nu am de ce să odihnesc jucători, următorul meci este marţi, avem timp să ne odihnim. Echipa este bine pregătită şi probabil că voi face o schimbare sau două, aşa cum fac tot timpul”, a mai spus Munteanu.

Oțelul și Dinamo, ambele nou promovate, s-au mai întâlnit în acest sezon, la Galați, în etapa a 11-a din Superligă, când gazdele s-au impus cu 1-0, după autogolul lui Neluț Roșu din minutul 37.