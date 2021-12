Dorința lui Alex Ioniță: „Îmi e foarte dor să joc”. Ce obiectiv și-a setat pentru meciul cu Farul

Pentru meciul din weekend, Rapid se va deplasa la malul mării pentru a juca în compania celor de la Farul Constanța, în etapa a 18-a din Liga 1.

Alex Ioniță a fost prezent la conferința de presă dinaintea partidei și a vorbit despre perspectivele echipei pentru acest meci și a dezvăluit ce obiectiv personal are.

De asemenea, jucătorul de 26 de ani a oferit detalii despre perioada lungă de inactivitate pe care a avut-o, cauzată de o suspendare pentru dopaj, urmată, ulterior, de o accidentare.

”Ca la fiecare meci intrăm cu același obiectiv, să câștigăm cele trei puncte. Nu suntem singuri pe teren, dar sunt sigur că vom da totul și sperăm la un rezultat pozitiv.

Mie mereu mi-a plăcut să joc împotriva Viitorului, Farului de acum. Ultima dată când am jucat cu Farul eram la Rapid, în Liga a 2-a, prin 2013, am marcat două goluri. Dacă voi juca, mi-aș dori dori să marchez și de data aceasta.

Sunt bine, am reluat antrenamentele. Sunt nerăbdător să joc. Anul acela de suspendare mi-a ajuns și acum accidentarea care a fost, sper să nu mai am probleme. Am mare nevoie și îmi e foarte dor să joc. Am stat un an de zile, dacă mai stăteam o lună nu se întâmpla nimic, ceea ce s-a și întâmplat. Moral, sunt foarte bine. Nu are ce să mă doboare după o accidentare. Sper să nu se mai întâmple. S-a simțit anul acela”, a declarat Ioniță, la conferința de presă.