Dorința lui Denis Alibec pentru 2024! Mesajul fotbalistului din ultima zi a anului

Atacantul Denis Alibec a avut un 2023 foarte bun, cu două performanțe excelente, dar de la anul viitor își dorește mai mult.

„2024, fii la fel de bun, dacă nu mai bun” ca 2023, este dorința lui Denis Alibec

El a câștigat titlul cu Farul, fiind unul dintre oamenii de bază ai echipei manageriată de Gheorghe Hagi.

De asemenea, în toamnă s-a calificat cu naționala României la Campionatul European, care va avea loc în Germania, între 14 iunie și 14 iulie.

„2023 a fost un an plin, cu multe meciuri, exact ce își dorește orice fotbalist care s-a apucat de acest sport din pasiune. Am trăit bucuria unui titlu câștigat cu Farul Constanța, am spus ‘da’ unei noi provocări în afara țării, la SC Muaither.

Cel mai important, am sărbătorit alături de Echipa Națională, alături de colegi, staff și suporterii minunați, calificarea la Campionatul European. 2024, fii la fel de bun, dacă nu mai bun! La Mulți Ani tuturor!”, a scris Alibec, pe contul de Facebook.

Pentru noua lui echiopă, Alibec a marcat 4 goluri și a dat 2 pase decisive în 12 meciuri. el vrea să revină în Europa, dar șansele sunt reduse.

În contextul în care în acest sezon a jucat, deja, pentru două echipe, singura șansă să rămână în vederile selecționerului Edward Iordănescu este revenirea la Farul.