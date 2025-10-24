Dorința lui Marcus Rashford după ce îi expiră împrumutul cu FC Barcelona

Contractul jucătorului de 27 de ani cu United este valabil până în 2028, dar se pare că nu are viitor pe Old Trafford atâta timp cât Ruben Amorim este antrenorul principal.

„Cu siguranţă”, a răspuns Rashford la întrebarea ESPN dacă doreşte să rămână în Spania. „Îmi place acest club şi cred că pentru oricine iubeşte fotbalul, Barcelona este unul dintre cluburile cheie din istoria acestui sport. Pentru un jucător, este o onoare.”

El a ajuns la cinci goluri în 12 meciuri pentru Barcelona, graţie dublei marcate împotriva lui Olympiakos în Liga Campionilor, marţi.