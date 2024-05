„Dorința noastră e să promovăm această echipă!”-Nicolae Dică va semna cu o formație de divizie secundă!

Nicolae Dică este pregătit să revină în circuit. După experiențele nereușite din acest sezon la FCU Craiova și FC Voluntari, antrenorul român este aproape de o echipă de divizie secundă.

Mai exact, tehnicianul o va prelua pe FC Argeș, club la care a mai fost și în trecut. Iată ce a spus despre noua sa aventură.

„Dorința noastră e să promovăm această echipă!”

„Am avut o discuție cu Dani Coman. Vedem zilele următoare. Din ce am discutat cu Dani, se pare că sunt lucrurile în regulă. Până la urmă, știți foarte bine, e clubul meu de suflet. Aproape jumătate din viața mea am petrecut-o la acest club.

Oricând a fost nevoie de mine, am fost prompt. Că a fost Liga a 3-a.. Am avut o discuție în mare. Se pare că vor un proiect pe doi ani de zile. Nu pot să spun acum. Când voi semna un contract, atunci pot să spun. Asta vreau (n.r.- seriozitate, stabilitate), altfel nu merg.

Dacă nu mi se oferă ceva serios, să pot să decid, mai ales la un club unde mai sunt trei jucători care au contract cu FC Argeș… Dacă mai sunt doar trei jucători, seniori.. Ca idee, un contract pe doi ani de zile, plus doi ani.

Dorința mea e de a merge. Astăzi o să îl prezinte și pe Dani, zilele următoare vom vedea. Putem să facem o echipă bună. Dorința noastră e să promovăm această echipă. FC Argeș merită să fie în prima liga, e un club de tradiție”, a dezvăluit Nicolae Dică, potrivit celor de la Fanatik.