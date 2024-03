Dorit de FC Voluntari și de Petrolul Ploiești, Marius Șumudică a dat cărțile pe față: „Au fost discuții!”

Marius Șumudică a rămas liber de angajament după depărțirea de turcii de la Gaziantep. Antrenorul român a fost imediat ofertat de formații din Liga 1 precum Petrolul Ploiești și FC Voluntari, care și-au demis tehnicienii.

Se pare că Șumudică nu a negat faptul că a purtat discuții cu cele două formații din primul eșalon al României. Iată ce detalii a oferit.

„Au fost discuții!”

„Este adevărat că au fost discuții cu cei de la Voluntari și cei de la Petrolul, dar am refuzat pentru moment. De fapt, și întoarcerea mea în țară, demisia mea a fost generată de niște probleme familiale, care necesitau prezența mea în sânul familiei.

Am luat această decizie la momentul respectiv, nu am avut nicio problemă cu jucătorii. Aveam o relație extraordinară. Am considerat că este mult mai importantă prezența mea în sânul familiei, nu am fugit de acolo.

Luasem echipa la zero puncte și ajunsesem să fim la un punct de salvare, în condițiile în care, ați văzut ce s-a întâmplat și ieri, cei mai buni jucători au fost cei aduși de mine, mă refer la Drăguș, Niță și Sorescu. Cred că sunt printre puținii antrenori români, care de fiecare dată mi-am luat români după mine și am avut puterea și personalitatea de a-i introduce de fiecare dată. Există o presiune în plus”, a spus Marius Șumudică, pentru Digi Sport.