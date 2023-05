Două dintr-o lovitură pentru George Pușcaș: promovare în Serie A cu Genoa și transfer definitiv

Echipa italiană Genoa a promovat, matermatic, în Serie A, după ce a învins Ascoli cu 2-1, pe teren propriu, în etapa a 36-a.

Cu două runde înainte de final, Genoa are un avans de 8p față de ocupanta locului 3, Bari, și este cert că va urma pe Frosinone (74 p) în Serie A.

În meciul cu Ascoli, singurul român prezent pe teren a fost fundașul Radu Drăgușin, care a bifat toate minutele. În shimb, George Pușcaș și Denis Drăguș au rămas pe banca de rezerve până la final.

Promovarea în Serie A o obligă pe Genoa să-l transfere definitiv pe atacantul român. El fusese împrumutat de la Reading în vară, dar în contract a fost inclusă o clauză con form cărora gruparea italiană plătește 4 milioane de euro pentru Pușcaș, pentru a-l lua definitiv, dacă ajunge în Serie A.

🏆 Congratulations to on loan #ReadingFC striker George Puscas on gaining promotion to Serie A with Genoa!

An obligation for the Italian side buy him for €4m will now be activated this summer. pic.twitter.com/Oosqm8mU29

— RFC Latest (@RFCLatest) May 6, 2023