Două echipe din Liga 3 s-au calificat în grupele Cupei României

Articol de Mihai Popescu - Publicat miercuri, 27 august 2025, ora 23:53,
Cupa României
Cupa României

Timp de trei zile, 26, 27 și 28 august, se dispută cele 16 partide contând pentru play-off-ul Cupei României Betano, ultima fază înaintea grupelor, se arată pe site-ul oficial FRF.

După ce UTA Arad s-a impus în fața celor de la CSA Steaua în deschiderea play-off-ului, pe 26 august, alte 14 meciuri au fost programate pentru ziua de 27 august, 13 dintre ele cu începere de la ora 17:30 și unul de la 19:00.

Iată rezultatele înregistrate până în acest moment și echipele calificate în grupele Cupei României Betano 2025/2026, evidențiate mai jos, între care și două formații din Liga 3 (Sporting Liești și CS Sănătatea Servicii Publice Cluj):

Marți, 26 august, ora 19:00

  • CSA Steaua București – UTA Arad 0-2

Miercuri, 27 august, ora 17:30

  • FC Voluntari – AFK Csikszereda Miercurea Ciuc 1-8
  • CSM Unirea Alba Iulia – AFC Botoșani 0-1
  • AFC Câmpulung – Muscel 2022 – Metaloglobus București 0-2
  • CS Sănătatea Servicii Publice Cluj – Unirea Slobozia 7-6 (6-5 la penalty-uri; 1-1 în timp regulamentar și după prelungiri)
  • FC Agricola Borcea – Campionii FC Argeș 0-1
  • CSO Băicoi – CS Gloria Bistrița 2-3
  • CS Sporting Liești – CS Afumați 2-1
  • CS Vulturii Fărcășești – Concordia Chiajna 0-3
  • Metalul Buzău – Ceahlăul Piatra Neamț 4-0
  • CSC Dumbrăvița – FC Bihor Oradea 2-1
  • CSM Olimpia Satu Mare – CSM Slatina 0-3
  • Știința Poli Timișoara – CS Dinamo București 2-3 (după prelungiri; 1-1 în timp regulamentar)
  • FC Șoimii Gura Humorului – Sepsi OSK Sf. Gheorghe 0-2
romanialiga 3cupa romaniei
Cele mai populare stiri
Special
Alte stiri din sport