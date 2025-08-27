Două echipe din Liga 3 s-au calificat în grupele Cupei României

Timp de trei zile, 26, 27 și 28 august, se dispută cele 16 partide contând pentru play-off-ul Cupei României Betano, ultima fază înaintea grupelor, se arată pe site-ul oficial FRF.

După ce UTA Arad s-a impus în fața celor de la CSA Steaua în deschiderea play-off-ului, pe 26 august, alte 14 meciuri au fost programate pentru ziua de 27 august, 13 dintre ele cu începere de la ora 17:30 și unul de la 19:00.

Iată rezultatele înregistrate până în acest moment și echipele calificate în grupele Cupei României Betano 2025/2026, evidențiate mai jos, între care și două formații din Liga 3 (Sporting Liești și CS Sănătatea Servicii Publice Cluj):

Marți, 26 august, ora 19:00

CSA Steaua București – UTA Arad 0-2

Miercuri, 27 august, ora 17:30