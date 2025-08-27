Două echipe din Liga 3 s-au calificat în grupele Cupei României
Articol de Mihai Popescu - Publicat miercuri, 27 august 2025, ora 23:53,
Timp de trei zile, 26, 27 și 28 august, se dispută cele 16 partide contând pentru play-off-ul Cupei României Betano, ultima fază înaintea grupelor, se arată pe site-ul oficial FRF.
După ce UTA Arad s-a impus în fața celor de la CSA Steaua în deschiderea play-off-ului, pe 26 august, alte 14 meciuri au fost programate pentru ziua de 27 august, 13 dintre ele cu începere de la ora 17:30 și unul de la 19:00.
Iată rezultatele înregistrate până în acest moment și echipele calificate în grupele Cupei României Betano 2025/2026, evidențiate mai jos, între care și două formații din Liga 3 (Sporting Liești și CS Sănătatea Servicii Publice Cluj):
Marți, 26 august, ora 19:00
- CSA Steaua București – UTA Arad 0-2
Miercuri, 27 august, ora 17:30
- FC Voluntari – AFK Csikszereda Miercurea Ciuc 1-8
- CSM Unirea Alba Iulia – AFC Botoșani 0-1
- AFC Câmpulung – Muscel 2022 – Metaloglobus București 0-2
- CS Sănătatea Servicii Publice Cluj – Unirea Slobozia 7-6 (6-5 la penalty-uri; 1-1 în timp regulamentar și după prelungiri)
- FC Agricola Borcea – Campionii FC Argeș 0-1
- CSO Băicoi – CS Gloria Bistrița 2-3
- CS Sporting Liești – CS Afumați 2-1
- CS Vulturii Fărcășești – Concordia Chiajna 0-3
- Metalul Buzău – Ceahlăul Piatra Neamț 4-0
- CSC Dumbrăvița – FC Bihor Oradea 2-1
- CSM Olimpia Satu Mare – CSM Slatina 0-3
- Știința Poli Timișoara – CS Dinamo București 2-3 (după prelungiri; 1-1 în timp regulamentar)
- FC Șoimii Gura Humorului – Sepsi OSK Sf. Gheorghe 0-2