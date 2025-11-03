Două echipe românești pe podium în Cupa Europei la floretă feminin! Rapid câștigase semifinala cu Steaua

Rapid și Steaua s-au clasat pe podium în Cupa Europei la floretă feminin pe echipe, care a avut loc la Heidenheim (Germania).

La masculin, CS Rapid a terminat pe locul 5

Rapid (Daria Mironiuk, Karolina Zurawska, Emilia Corbu, Maria Teodorescu) a fost învinsă în finală de echipa italiană Fiamme Oro (Giulia Amore, Matilde Calvanese, Vittoria Ciampalini, Martina Favaretto) cu 41-30.

În semifinale, Rapid trecuse de Steaua (Mălina Călugăreanu, Anca Săveanu, Andreea Gheorghe, Andreea Dincă) cu 39-17.

În meciul pentru bronz, Steaua a învins echipa italiană Scherma Mogliano (Eleonora Candeago, Alessia Fornasier, Sofia Tambone, Serena Teo).

La masculin, Rapid (Petar Files, Andrei Ciobănică, Almos Balint, Hugo Ioan Andre Valiere) a fost învinsă de echipa Franței cu 45-26, bucureștenii încheind pe locul 5 din 9 echipe.