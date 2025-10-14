Două goluri şi un nou record pentru Cristiano Ronaldo

Atacantul portughez Cristiano Ronaldo a devenit marţi seara golgeterul all-time al calificărilor la Cupa Mondială, după ce a înscris de două ori în poarta Ungariei.

El împărţea recordul cu guatemalezul Carlos Ruiz

Cristiano Ronaldo a deschis scorul în meciul dintre Portugalia şi Ungaria, din grupa F a calificărilor pentru Cupa Mondială 2026.

El a marcat în minutul 22, apoi a înscris al doilea gol în minutul 45+3. Cu aceste goluri lusitanul a ajuns la 41 de goluri marcate în calificările all-time ale Cupei Mondiale, devenind recordmanul acestei faze a competiţiei.

Până la meciul cu Ungaria, Cristiano Ronaldo a împărţit recordul cu guatemalezul Carlos Ruiz, care înscrisese 39 de goluri în meciurile de calificare pentru Cupa Mondială, de-a lungul unei cariere care s-a întins din 1998 până în 2016.