Două titluri pentru România la Campionatele Balcanice de Downhill

Lotul naţional aduce acasă două medalii de aur şi două de argint de la Campionatele Balcanice de Downhill, competiţie desfăşurată la Vitosha (Bulgaria), informează Federaţia Română de Ciclism.

Ştefan Banea şi Ana Ilinca Neagoe au urcat pe treapta a doua a podiumului

Aurul a fost câştigat de Remus Bonta (Elite Masculin) şi Matei Huţanu (Cadeţi Masculin), acesta din urmă cu cel mai bun timp general al competiţiei.

Au obţinut argintul Ştefan Banea (U19) şi Ana Ilinca Neagoe (Feminin), vicecampioană balcanică DHI.

Rezultatele confirmă forţa ciclismului românesc în regiune, completând performanţele excepţionale din acest an: 12 medalii la Balcaniada de Şosea (luna mai, Bacău), 2 medalii de aur la MTB XCM și 8 medalii (4 aur, 1 argint, 3 bronz) la MTB XCO (20 septembrie, Câmpulung Muscel).