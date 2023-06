Dragomir a dat de pământ cu naționala României: „Panaramă de meci ca ăsta nu am văzut în decursul vieții mele!”

Naționala României s-a chinuit cu Elveția timp de 80 de minute, pentru ca în finalul partidei dubla lui Mihăilă să smulgă un punct pentru naționala noastră.

Dumitru Dragomir, fostul șef LPF, a comentat meciul făcut de elevii lui Edi Iordănescu. Iată ce a spus.

„Panaramă de meci ca ăsta nu am văzut în decursul vieții mele!”

„Mi-a plăcut tactica foarte mult, întrucât pe Pușcaș l-a lovit o minge «rebelă» în cap. Asta cred că au făcut-o la antrenament. Și golul… așa ceva vezi o dată în viață, iar eu o dată la 70 de ani.

Am trăit s-o văd și pe asta. Panaramă de meci ca ăsta nu am văzut în decursul vieții mele, dar rezultatul este formidabil!”, a declarat Dumitru Dragomir, pentru GSP.ro.