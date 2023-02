Dragomir recunoaște că nu a ascultat sfaturile lui Gigi Becali: ”De 3 mii de ori s-a scumpit acum!”

Dumitru Dragomir recunoaște ca a avut șansa de a cumpăra teren la un preț foarte bun acum ani de zile.

Fostul șef de la LPSF nu a ascultat sfaturile lui Gigi Becali.

”Am fost un fraier. Am stat prea mult la ligă. Poate că m-am bucurat şi de salariul mare pe care-l aveam, deplasările, era frumos. Dar mă ruga Gigi, mă ruga Taher, cu 3 euro metrul, iar acum e 350 de euro. De trei mii de ori s-a scumpit.

Acum mi-am cumpărat şi eu la pămănt. Am zece hectare cumpărate pe malul Lacului Pantelimon. La Ana Aslan am, am luat de la Gigi încă un hectar două sute. Dacă mai trăiesc 15 ani de acum înainte, să am să construiesc că pământul se scumpeşte.

Pământul, dacă nu faci nimic şi îl ţii, în doi ani îi creşte valoarea. Nicio bancă nu îţi dă în doi ani dublul banilor. Pământul e cea mai bună afacere de pe faţa Pământului este şi peste droguri. La droguri te arestează, la pământ nu”, a spus Dumitru Dragomir, la Orange Sport.