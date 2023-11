Dragoș Bon, furios pe atacanții săi: „Nu marchează! Avem mare nevoie de golurile lor!”

CSU Craiova a obținut doar o remiză împotriva rivalei FCU Craiova (1-1). Dragoș Bon a reacționat la finalul partidei.

Tehncianul celor de la CSU s-a declarat dezamăgit de atacanții săi. Iată ce a spus despre jucătorii săi ofensivi.

„Nu marchează! Avem mare nevoie de golurile lor!”

„În asemenea întâlniri nu mai contează poziția în clasament sau forma sportivă pe care o traversezi, pentru că echipele se automotivează. Cred că a fost un joc plăcut pentru telespectatori. Ne pare rău că nu am reușit să câștigăm. Nu ne regăsim, nu putem să legăm victorii și aceasta este o problemă mare. Etapele trec, punctele se risipesc, iar la final va fi dificil. Este important să ne trezim, pentru că decartajul de puncte se va mări.

Au avut o perioadă bună prin minutele 20, atunci au pus o presiune, apoi am reușit să echilibrăm partida, am și reușit să marcăm. Apoi, la 1-0 am avut o ocazie imensă prin Andrei Ivan, însă ei au reușit să egaleze. Așa sunt derby-urile, cu răsturnări de situație. Este îngrijorător că timpul trece și nu reușim să câștigăm.

Jucătorii noștri de atac nu marchează. Și astăzi am marcat printr-un mijlocaș. Îi așteptăm să o facă. Cred că s-a creat un blocaj în rândul lor: Ivan, Markovic, Koljic, Mitriță, jucători cu experiență mare. Avem mare nevoie de golurile lor”, a declarat Dragoș Bon, după remiza cu FCU Craiova.