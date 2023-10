Dragoş Bon – Nu aşa trebuie să arate o echipă care se bate la campionat sau la podiumul României

Dragoş Bon, antenorul secund al Universităţii Craiova, crede că echipa sa nu a avut forţă mentală în meciul pierdut duminică, pe teren propriu, scor 1-3 cu Petrolul Ploieşti.

„E greu să tragi concluzii. E clar că nu am avut o seară aşa cum ne-am dorit, cum ne-am aşteptat. Am fost departe de ce trebuia. E dificil să vorbeşti după o astfel de partidă, ceea ce am arătat în seara asta sper să fie un accident. Nu e ceea ce ne propunem. Fanii au avut o reacţie corectă astăzi, ne-au susţinut chiar dacă jocul nu a fost ceea ce aşteptau. E normal să fie supăraţi, să aibă şi frustrări pentru că iubesc echipa. Nu aşa trebuie să arate o echipă care se bate la campionat sau la podiumul României. Trebuie să arătăm altfel, dacă nu putem, atunci trebuie să plecăm cu toţii acasă.”, a declarat Dragoş Bon.