Dragoș Grigore a vorbit despre viitorul său la Rapid: „Eu nu m-am certat niciodată cu antrenorul!”

Dragoș Grigore, experimentatul fundaș central, a vorbit recent despre situația sa la Rapid.

Se pare că jucătorul de 36 de ani are de gând să își ducă contractul până la final cu giuleștenii. Iată ce a spus.

„Eu nu m-am certat niciodată cu antrenorul!”

„Nu cred că am lipsit de la niciun antrenament în ultimul an de zile. Nu am probleme medicale cu spatele şi nu am efectuat antrenamente separate de restul echipei. Dacă am făcut infiltraţii, asta s-a întâmplat exclusiv în zilele mele libere”, a spus Dragoș Grigore, pentru Play Sport.

„Ce planuri să am? Mai am un an de contract şi vreau să-mi duc contractul la bun sfârşit. Eu nu m-am certat niciodată cu antrenorul”, a mai spus fundașul, pentru sursa citată.