Dragoș Grigore nu se teme de reacția suporterilor dinamoviști: „Am fost înjurat și când jucam acolo!”

Rapid va juca în Ștefan cel Mare în runda următoare, într-un duel programat sâmbătă, de la ora 21.30, în etapa a 13-a din Liga 1!

Unul dintre cei mai experimentați fotbaliști ai giuleștenilor, Dragoș Grigore, a vorbit despre derby-ul programat peste doar câteva zile. Va fi prima confruntare dintre cele două formații după mai bine de șase ani, dar și prima pentru fundașul în vârstă de 34 de ani împotriva fostei sale echipe.

Cu toate acestea, Grigore nu se teme de reacția suporterilor lui Dinamo, însă a mărturisit că nu a uitat momentele frumoase petrecute în tricoul „câinilor”.

”Ne merge bine la Mioveni, e un pic cam departe, e greu și pentru suporteri, nu au fost în număr mare așa cum ne-au obișnuit, dar s-au bucurat de acasă. O victorie importantă, meritată, nu am fost dominați, ne-am creat șanse de a marca, am avut și posesia.

De Dinamo mă leagă amintiri plăcute și mai puțin plăcute, le mulțumesc pentru tot ce am trăit acolo. Datorită lui Dinamo am ajuns unde am ajuns, le sunt recunoscător, acum e important prezentul, sunt jucătorul Rapidului. Nu are importanță dacă voi fi înjurat, am fost înjurat și ca jucător al lui Dinamo, fiecare își exprimă sentimentele așa cum vrea”, a declarat Dragoș Grigore după meci.