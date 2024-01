Dragoș Iancu, reacție la 4 luni de la accidentarea horror: „Mă trezeam și voiam să nu fie adevărat!”

Dragoș Iancu este indisponibil după ce a fost faultat grav de Valentin Țicu în partida Petrolul Ploiești-FC Hermannstadt (0-0).

La 4 luni de la cumplitul eveniment, jucătorul sibienilor a reluat antrenamentele. Iată ce a spus despre ceea ce i s-a întâmplat.

„Mă trezeam și voiam să nu fie adevărat!”

„Cred că nici nu realizam. Nu am dormit aproape deloc. Îmi venea faza aia în cap, ațipeam un pic, iarăși mă trezeam și voiam să nu fie adevărat ce mi se întâmplă. Poate mă trezesc din coșmar. M-am gândit să am răbdare, că timpul le rezolvă pe toate”, a declarat Dragoș Iancu, conform celor de la Fanatik.

„Nu am avut ghips, am avut o fașă cu pansament pe care o schimbam cam la două zile ca să îmi dezinfecteze piciorul. Tot așteptam să mi se închidă rana, să-mi scoată firele ca să pot intra în bazin. Mi-a spus doctorul că, la ce am avut, 95% din recuperare e în bazin. Și e foarte importantă!

Am stat vreo două luni la Berceni. Mă spălam cu un sac de gunoi la picior ca să nu ajungă apă, să nu alunec în baie… Mi-era frică să nu intre apă la rană… Stăteam la parter. Le mulțumesc celor de la FCSB că s-au ocupat de mine de parcă eram jucătorul lor. Și domnul Meme Stoica, toți. Bucătarii, femeile de serviciu… Cu Meme mă întâlneam în fiecare zi și vorbeam. Cu domnul Mache. Meme și Ovidiu Kurti mă încurajau mult”, a mai spus fotbalistul lui FC Hermannstadt.