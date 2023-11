Dragoș Militaru face tot posibilul să o salveze pe Unirea Dej de la retrogradare: „E o provocare!”

Dragoș Militaru a revenit pe banca celor de la Unirea Dej după scurta sa aventură la Chindia Târgoviște. Tehnicianul a vorbit despre situația de la echipă.

Mai exact, acesta a precizat că mai are de pus la punct câteva detalii și că lucrurile mergeau mai bine la finalul sezonului trecut, în primul său mandat la cârma echipei.

„E o provocare!”

„A picat bine această pauză. Până la pauză am avut două meciuri și opt-nouă antrenamente, în care mi-am făcut o mică părere despre ce avem la dispoziție. A picat bine pauza ca să mai putem câteva aspecte la punct.

La antrenament, sâmbătă, am avut doar 10 jucători însă, pentru că au fost și jucători plecați la naționale. Am avut și ceva probleme medicale și am preferat ca trei-patru jucători cu probleme să se recupereze. Avem și doi accidentați pe perioadă mai lungă, Roș și Cătinean, dar și patru juniori care au fost la under 19.

Dar, e o provocare, e mai greu decât în vară. Cumva, pentru asta merg la școală, învăț și vreau să devin un antrenor cât mai bun. Prefer să antrenez decât să stau, e o oportunitate să îmi pun ideile în practică, deși situația nu e ca în vară”, a declarat Dragoș Militaru, pentru Metropola TV.