Dragoș Nedelcu, revenire surpriză la Steaua după un an de pauză! Adi Popa dezvăluie motivul pentru care a ales liga a doua

Dragoș Nedelcu (28 de ani) și-a făcut debutul pentru Steaua în partida câștigată categoric, 3-0, cu Chindia Târgoviște, în etapa a 7-a din Liga 2, punând astfel capăt unei perioade îndelungate de pauză cauzate de accidentări.

Fostul său coleg de la FCSB, Adi Popa, a vorbit despre transferul mijlocașului central la Steaua. Popa a dezvăluit că Nedelcu l-a contactat înainte de semnare pentru a cere impresii despre club și situația de acolo.

El a adăugat că Nedelcu vine după un an greu, cu accidentări, iar pentru el este nevoie acum de încredere și meciuri.

„M-a sunat, am discutat, iar eu i-am spus totul foarte transparent. De la ce se întâmplă și până la ceea ce înseamnă Steaua, ce condiții avem. Toate detaliile de care a avut nevoie. Eu știu de la el că a avut oferte din SuperLiga, chiar și din Liga 2 de la echipe cu drept de promovare, dar a ales să vină la noi. Asta spune multe. Vine după un an de pauză, a fost accidentat, nu e ușor. Are nevoie de meciuri, îi trebuie și lui încredere”, a spus Adi Popa, conform digisport.ro.

Nedelcu, care are în palmares două titluri de campion cu Farul și a fost transferat în 2017 la FCSB pentru 2,13 milioane de euro de Gigi Becali, nu a reușit să se impună pe atunci în „roș-albaștri” și a fost cedat ulterior gratis la Farul.