Dragoș Nedelcu, tratative avansate cu Steaua: „Un club mare, cu niște condiții excelente. Mi-e dor să joc din nou fotbal”
Dragoș Nedelcu, fostul mijlocaș defensiv al FCSB și Farul Constanța, este în negocieri avansate cu Steaua și a început deja pregătirile sub comanda lui Daniel Oprița. Fotbalistul în vârstă de 28 de ani, care are 6 selecții la naționala României, și-a exprimat entuziasmul de a juca din nou fotbal la cel mai înalt nivel într-un club mare, cu condiții excelente.
„Mă bucur că am ajuns să mă pregătesc cu Steaua, un club mare, cu niște condiții excelente. Mi-e dor să joc din nou fotbal și sper să pot să o fac la cel mai bun nivel al meu”, a declarat Dragoș Nedelcu.
Nedelcu este liber de contract după despărțirea de Farul Constanța în această vară, iar recent a deschis un proces împotriva clubului lui Gică Hagi pentru salariile restante. El a revenit în Liga 2 după un parcurs în care a jucat 79 de meciuri pentru FCSB, club pentru care Gigi Becali a plătit peste două milioane de euro, dar fotbalistul nu a confirmat pe măsură și a fost lăsat liber. Nedelcu a mai evoluat și pentru Fortuna Dusseldorf, fiind cotat la 350.000 de euro.