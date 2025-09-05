Dragoș Nedelcu, tratative avansate cu Steaua: „Un club mare, cu niște condiții excelente. Mi-e dor să joc din nou fotbal”

Dragoș Nedelcu, fostul mijlocaș defensiv al FCSB și Farul Constanța, este în negocieri avansate cu Steaua și a început deja pregătirile sub comanda lui Daniel Oprița. Fotbalistul în vârstă de 28 de ani, care are 6 selecții la naționala României, și-a exprimat entuziasmul de a juca din nou fotbal la cel mai înalt nivel într-un club mare, cu condiții excelente.

„Mă bucur că am ajuns să mă pregătesc cu Steaua, un club mare, cu niște condiții excelente. Mi-e dor să joc din nou fotbal și sper să pot să o fac la cel mai bun nivel al meu”, a declarat Dragoș Nedelcu.

„Fost internațional al României, în tratative cu Steaua Începând de ieri, Dragoș Nedelcu se pregătește alături de Steaua. Mijlocașul de 28 de ani este în tratative avansate cu echipa noastră și-și dorește să îmbrace tricoul roș-albastru.

Nedelcu a mai evoluat până acum, la Farul Constanța, SC Fotbal Club Fcsb SA și Fortuna Dusseldorf. A fost convocat la naționala României la toate categoriile de vârstă. Are 6 selecții și pentru naționala de seniori. Steaua joacă mâine, de la ora 11:00, pe terenul 5 din Complexul Ghencea, un amical cu CS Tunari.”, a scris Steaua București pe pagina de Facebook a clubului.

Nedelcu este liber de contract după despărțirea de Farul Constanța în această vară, iar recent a deschis un proces împotriva clubului lui Gică Hagi pentru salariile restante. El a revenit în Liga 2 după un parcurs în care a jucat 79 de meciuri pentru FCSB, club pentru care Gigi Becali a plătit peste două milioane de euro, dar fotbalistul nu a confirmat pe măsură și a fost lăsat liber. Nedelcu a mai evoluat și pentru Fortuna Dusseldorf, fiind cotat la 350.000 de euro.