Dragoş Nedelcu va juca la Steaua

Mijlocaşul Dragoş Nedelcu, în vârstă de 28 de ani, a semnat, luni, contractul cu Clubul Steaua Bucureşti, a anunţat gruparea din liga secundă.

Format la Farul Constanţa, Dragoş a fost constant selecţionat în loturile naţionale U17, U19 şi U21 ale României, iar în cea de seniori are şase convocări.

Mijlocaşul născut la Constanţa va face parte din lotul Stelei pentru întâlnirea cu Chindia Târgovişte şi ar putea debuta marţi, în ultimul meci din runda cu numărul şapte al Ligii a II-a.