Dragoste eternă pentru Dinamo: ,,Sufletul nu m-a lăsat să nu ajut”

Dinamo trece prin poate cea mai neagră perioadă din istoria clubului. Gruparea ,,roş-albă” se află locul 15 în Liga 1, cu doar 12 puncte acumulate din 22 de etape.

Bogdan Bălănescu, fost oficial la Dinamo şi actual director general la FC Voluntari, nu uită unde a crescut şi de unde a plecat. Acesta îşi doreşte ca formaţia din Ştefan cel Mare să se salveze de la retrogradare şi spune că sufleteşte nu a plecat niciodată de la Dinamo.

,,Sper din tot sufletul să se salveze! Am fost la meciul cu FCSB, îmi pare rău de ceea ce s-a întâmplat. Sper să își revină din punct de vedere sportiv pentru că din punct de vedere financiar sunt ok. Mai trebuie să rezolve partea sportivă, dar asta ține de ei, de strategia lor. Am văzut că au făcut transferuri numeroase. Să îi ajute Dumnezeu să își salveze obiectivul, adică salvarea de la retrogradare.

Nu îmi e dor, pentru că sufletește nu am plecat niciodată de la Dinamo. Am ajutat în trecut pentru că sufletul nu m-a lăsat să nu ajut, dar în momentul de față gândul și puterea mea de muncă este pentru FC Voluntari”, a declarat Bogdan Bălănescu, pentru ProSport.

,,Prietene, nu merg!” Cum s-a răzgândit Azankpo şi a acceptat oferta lui Dinamo

Dinamo a reuşit să-l transfere pe Desire Segbe Azankpo (28 de ani) în compartimentul de atac. Atacantul a ajuns deja în România şi e gata să pună umărul la salvarea clubului din Ştefan cel Mare.

Împrumutat de la francezii de la USL Dunquerque până la finalul sezonului, Azankpo nici nu a vrut să audă de o venire în România prima oară. Acesta s-a răzgândit însă în momentul în care a auzit că propunerea este din partea lui Dinamo.

Atacantul spune că Dinamo este un club mare, iar în perioada următoare speră să-şi aducă aportul la salvarea echipei de la retrogradare.

,,Dinamo este un club mare. Ştiu că se află într-o situaţie dificilă, dar Dinamo e întotdeauna Dinamo. Vin să încerc să ajut.

Am fost sunat şi am discutat despre acest proiect. Mi s-a zis de România, iar eu am spus: ’Nu, nu, nu, prietene, nu merg’. Apoi a spus de Dinamo. ’Aşteaptă, mă mai gândesc’. Dinamo este un club mare, cred că vor aduce jucători care să ajute. Singur, nu pot face nimic, dar împreună cred că putem face ceva.

De ce nu am vrut în România? Pentru că în fotbal contează Anglia, Spania. Eu am fost în Franţa şi a fost bine pentru mine, dar aici Dinamo e un club mare şi e dificil să spui că nu crezi că poţi face treabă, aşa că am venit să ajut. Cred că sunt pregătit deja să joc. Da, sunt pregătit. Depinde de antrenor, dar eu sunt pregătit.

Toată lumea ştie cine e Dinamo. Ştiu istoria, ştiu că are 18 titluri. E un club mare. Nu ştiu totul despre club, însă doar numele spune ceva. Am un prieten la Dinamo. Jucătorul nou, numărul 8, Pierre.

L-am întâlnit pe Cestor la Cluj. Ştiu câţiva jucători de aici, i-am sunat să îmi dea informaţii. Mi-au spus să vin aici că va fi bine pentru mine. Sper că românii sunt oameni buni şi că mă vor primi bine”, a declarat Desire Azankpo, la sosirea în România.

Fotbalistul a evoluat în ultima jumătate de an la USL Dunkerque, ocupanta locului 19 din liga a 2-a franceză. Acesta a înscris un singur gol în cele 16 partide în care a evoluat.

FC Villefranche, SAS Epinal, AS Pagny, Le Puy Foot, FK Senica (Slovacia) și Oldham Athletic (Anglia) sunt echipele pe la care a mai trecut în carieră atacantul ajuns Dinamo.

