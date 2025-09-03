Drăgușin, OUT de la Tottenham. Decizia uluitoare luată de către londonezi

Tottenham a luat o decizie surprinzătoare în privința lui Radu Drăgușin, excluzându-l de pe lista cu jucători pentru faza grupelor UEFA Champions League. Fundașul central român, în vârstă de 23 de ani, este accidentat încă de la finalul lunii ianuarie și se estimează că revenirea sa pe teren va mai dura câteva săptămâni. Din această cauză, Drăgușin nu va fi disponibil pentru echipă în această fază importantă a competiției.

Pe lângă Radu Drăgușin, Tottenham a mai lăsat în afara listei câțiva jucători importanți, precum Mathys Tel, Dejan Kulusevski, James Maddison, Yves Bissouma și Kota Takai. Probleme medicale au fost motivul excluderii altor trei dintre aceștia, iar mai surprinzătoare este omisiunea lui Mathys Tel, transferat recent de la Bayern München pentru 35 de milioane de euro.

Tottenham are posibilitatea să modifice această listă pentru fazele eliminatorii ale Champions League, dar numai după finalul lunii ianuarie. Echipa va evolua în grupe alături de Borussia Dortmund, PSG, Villarreal, Frankfurt, Slavia Praga, Bodo/Glimt, Copenhaga și Monaco.

În ceea ce îi privește pe fotbaliștii români, după această excludere, doar Dennis Man de la PSV și Vlad Dragomir de la Pafos vor lua startul în UEFA Champions League în această etapă. De asemenea, Cristi Chivu se află în competiție în postura de antrenor principal al echipei Inter Milano.