Drama carierei lui Alexandru Chipciu: „Durerea era prea mare!”

Alexandru Chipciu este un jucător de bază la U Cluj. Ajuns la 34 de ani, fotbalistul a acumulat experiență în urma traseului ascendent al carierei sale.

Însă nu totul a fost plăcut pe parcrus. Chipciu a povestit recent momentul cel mai dureros, care i-a marcat cariera.

„Durerea era prea mare!”

„În 2017 l-am pierdut pe tata. Nu îmi vine să cred că au trecuţi atâţia ani. Am fost şocat când am aflat că are cancer. Toate lunile în cât a mai trăit a fost extrem de grele. După a fost o relaxare… Alea 6-7 au fost groaznice, mă puneam pe jos şi plângeam. Atunci credeam că nu o să mai am bucurii, drama aia ce am trăit în spital, e incredibil cum poţi să treci peste orice în viaţa asta.

Orice făceam în fotbal voiam să îi demonstrez lui. El era mereu că alţii sunt mai buni ca mine. Un an de zile nu am vorbit cu nimeni, opu si simplu tineam in mine. Adormeam noaptea târziu.

Durerea era prea mare. Si acum am conversatia cu el ultima, au schimbat numarul, a dat numarul mai departe si am vauzt ca e poza unui copil. Nu mai voiam să fac nimic, eram ce e viaţa asta dacă există moarte? Mă încercau gândurile astea”, a declarat Alex Chipciu, pentru Orange Sport.