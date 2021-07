Drama prin care trece Rică Răducanu. Probleme de sănătate pentru fostul portar: ”Mă dor oasele”

Rică Răducanu (75 de ani) se confruntă cu probleme de sănătate. Fostul mare portar este nevoit să respecte cu sfințenie regimul de viață impus de medici.

Rică Răducanu a vorbit despre problemele sale de sănătate.

„Printre altele am și gută dar asta o am încă din tinerețe. Totul din cauză că am mâncat multă carne, plus băutură. Mai un păhărel, mai două și tot așa. Acum încerc să o țin din frâu, mănânc doar carne de pui, mai exact ciorbe, și nu mai beau. Mai fac uneori crize, mă mai doare, dar trece”, a declarat Rică Răducanu, potrivit playsport.ro.

Fostul portar se duce în stațiunile balneo-climaterice, pentru tratamente:

„Ce concediu? Nu am concediu! O să merg la Neptun, 12 zile, dar la tratamente, nu la plajă, la relaxare. M-au ajuns și pe mine bătrânețile. Mă dor oasele, o viață am făcut doar sport. Mi se umflă foarte tare și picioarele”, a adăugat acesta, potrivit sursei citate.

Și soția lui Rică Răducanu este bolnavă. “Tocmai mergem la spital, mi-am ajutat soția să urce în mașină. O dor mâinile, picioarele, merge în baston sau o mai ajut eu. Stau lângă ea, am grijă de ea și ea de mine și tot așa. O dor rău picioarele, a fost voleibalistă. Nu știu dacă este cazul de o operație la ligamente, o să vedem ce spun doctorii. Am ajuns să luam pe zi câte 10 pastile. Noi luăm medicamente, în loc de masă”, a mai spus Rică Răducanu, pentru playsport.ro.

La începutul anului, Rică Răducanu și soția sa au fost infectați cu COVID-19. Aceasta a trecut mai greu peste boală decât fostul fotbalist.

Rică Răducanu a jucat 10 ani la Rapid, echipă cu care a câștigat un titlu și două Cupe ale României. Acesta a jucat 329 de meciuri în prima ligă din România.

