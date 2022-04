Drama prin care un fotbalist român a trecut din cauza lui Victor Pițurcă: „Unde m-ați trimis?”

Robert Niță, fostul fotbalist român, a povestit recent un episod trist din cariera sa. Se pare că unul dintre personajele implicate a fost chiar Victor Pițurcă, fostul selecționer.

Mai exact, Robert Niță evolua la Steaua pe atunci. Victor Pițurcă i-a dat vestea care i-a schimbat cariera. Fotbalistul nici măcar nu știa unde este orașul în care se află noua sa echipă.

„Aștept să nască nevastă-mea, unde să plec?”

„Era Victor Pițurcă antrenor. Pe 3 august dimineața, am avut antrenament și i-am dat telefonul doctorului Ionuț Codorean pentru că trebuia să se nască fetița mea. Că dacă sună, să răspundă el și să-i zică lui nea Piți. N-a sunat, dar după antrenament a sunat nea Piți. L-a pus pe nea Fane Iovan să vină după mine în vestiar. Biroul era la etajul 1 în Ghencea.

M-am dus și m-a luat direct. „Bă, Piticule, te duci la Suceava”. „Nea Piți, nici nu știu unde-i Suceava. Ce să caut la Suceava?”. „Ăștia au promovat. M-am înțeles cu ei”. „Aștept să nască nevastă-mea, unde să plec?”. Joi am semnat cu ei, vineri m-am suit în avion și am plecat la Suceava, iar sâmbătă am debutat cu Gloria Bistrița, am dat și gol cu capul.”, a declarat fostul fotbalist pentru „Prietenii lui Ovidiu”.

Robert Niță, dezorientat și cu ochii în lacrimi

„Am stat șase ore în aeroport pe Băneasa, că se defectase aeronava. Aveam escală la Iași. De la Iași zbura ăla la altitudine de 2.000 de metri. În avion aveai impresia că se duce… Te zdruncina în toate felurile. Când am ajuns la Suceava, nu mă aștepta nimeni! Și am ajuns la hotel.

Îmi aduc aminte exact și acum! La intrare, pe partea dreaptă, era o hartă din plastic cu formele de relief ieșite în evidență. O hartă mare mare, imensă, cât peretele. Mai mare scria doar București, în dreptul meu.

Și am început să mă uit că nu știam unde-i Suceava. Dacă făceam și școală mai multă, câștigam mai mulți bani în viață. Aproape de tavan am văzut că se termină harta și acolo era Suceava. Mi-a venit să plâng! „Bă, ești idiot! Ai copil de două zile, ce cauți aici?!”. L-am sunat pe nea Piți: ‘Unde m-ați trimis??’”, a mai adăugat acesta pentru sursa citată.

În România, Rober Niță a trecut pe la Steaua, Corvinul Hunedoara, Cimentul Fieni, Oțelul Galați, Foresta Suceava, Rapid, Pandurii și Rocar.