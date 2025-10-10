Dubla campioană mondială nu va mai concura la 400 m garduri! Motivul pentru care Femke Bol a renunțat la proba favorită

Atleta olandeză Femke Bol, campioană a lumii la 400 m garduri în 2023 și 2025, a anunțat că se va pregăti exclusiv pentru 800 m în vederea JO de la Los Angeles din 2028.

Olandeza are 4 medalii olimpice și 7 mondiale, inclusiv în proba de ștafetă

După cum a anunțat, olandeza în vârstă de 25 de ani, care are 30 de victorii consecutive la 400 m garduri în Diamond League, avea nevoie de o nouă provocare pentru a ajunge la Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 2028.

Împreună cu antrenorul ei, elvețianul Laurent Meuwly, Femke Bol a ales să concureze în proba de 800 m.

‘Am decis că 800 m va fi disciplina mea principală în următorii ani’, a explicat cea care a câștigat patru medalii olimpice și șapte medalii la Campionatele Mondiale, inclusiv în proba de ștafetă.

‘Este o mare provocare. Este ceva ce aveam în minte de ceva vreme. Alergarea pe 400 m garduri mi-a permis să realizez vise la care nici măcar nu îndrăzneam să visez. M-a transformat în omul și sportiva care sunt astăzi. Dar încă am vise mari. Următorul nu va fi ușor: este incert, va aduce noi obstacole, sunt gata să dau totul’, a spus Bol.

Învinsă încă o dată în finala Jocurilor Olimpice de Sydney McLaughlin-Levrone la Paris (locul 3, la fel ca la Tokyo în 2021), Bol sugerase deja anul trecut o schimbare de peisaj. În afară de probele individuale de la JO, olandeza a câștigat totul la 400 m garduri.