Dublă pentru Dorin Rotariu, în Cupa Turciei

Fotbalistul român Dorin Rotariu a reușit o dublă pentru formația de ligă secundă Igdir FK, învingătoare cu scorul de 3-1 pe terenul formației de liga a patra 1926 Bulancakspor, joi, în turul al treilea al Cupei Turciei.

Rotariu, care a înscris în minutele 14 și 45+1, a reușit astfel primele sale goluri în tricoul echipei Igdir FK. Ultimul gol a fost marcat de Dogukan Ay Saritaș (90+3).

Pentru gazde a punctat Hasan Kuș (65).

Rotaru joacă din vară la Igdir FK, după ce anterior a evoluat la Ankaragucu.

Meciurile din turul următor vor avea loc în perioada 2-4 decembrie, iar apoi competiția va continua cu faza grupelor.