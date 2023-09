Dublu obiectiv pentru România la CE de tenis de masă: „E o calificare la Jocurile Olimpice în joc”

Campionatul European pe echipe, reservat seniorilor, are loc între 10 și 17 septembrie, în Malmo, Suedia.

România are de apărat medaliile de argint câștigate la CE din 2021, de la Cluj-Napoca

Naționala feminină este vicecampioana europeană en titre, cu medaliile de argint obținute la ediția din 2021, din Cluj-Napoca. La aceeași competiție, naționala masculină s-a oprit în sferturi.

Echipa feminină le are în componență pe Elizabeta Samara, Bernadette Szocs, Adina Diaconu, Andreea Dragoman, Elena Zaharia, antrenate fiind de Viorel Filimon și Mihaela Șteff.

La masculin, Andrei Filimon și Ionuț Seni se vor baza pe Ovidiu Ionescu, Eduard Ionescu, Hunor Szocs, Andrei Istrate, Iulian Chirița. Din delegație mai fac parte kinetoterapeuții Adrian Mîrza și Petruț Ghiță, psihologul Mioara Șincan și doctorul Costin Dumitru.

Naționala feminină s-a aflat la tragerea la sorți în prima urnă valorică, fiind repartizată în Grupa B, alături de Slovenia și Croația. Băieții au fost în a doua urnă și vor juca în Grupa G, împotriva Angliei și Norvegiei.

Echipele României s-au calificat fără niciun fel de emoții la CE, de pe primul loc al Grupelor A. fetele au învins Turcia și Ungaria, iar băieții au câștigat toate meciurile cu Slovenia și Ucraina.

„E o calificare la Jocurile Olimpice în joc”, a transmis Bernadette Szocs

Bernadette Szocs, cea mai valoroasă jucătoare din lume non-asiatică, aflată pe locul 12 mondial, a transmis că echipa României are în vedere nu doar obținerea unei medalii, ci și calificarea la Jocurile Olimpice de anul viitor, de la Paris.

„Suntem pregătite, ne antrenăm din greu, e o calificare la Jocurile Olimpice în joc. Avem adversare grele. Am încredere în colegele mele că putem ajunge la Jocurile Olimpice. Chestia asta îmi dă o motivaţie în plus, aş vrea să fiu regina lumii, nu doar a Europei.

Am încredere în mine, pentru că am obţinut nişte victorii importante. Am aşteptări foarte mari de la mine. Sunt pregătită pentru orice obstacol şi pentru orice meci împotriva chinezoaicelor. Doamne ajută să fiu şi regina lumii.

Sunt mai multe echipe cu chinezoaice, dar eu nu mă mai tem. Nu mă mai uit la faţa lor, mă interesează să fiu eu însăşi. Cea mai mare adversară sunt eu, mă lupt cu mine să joc ce am antrenat.

Nu pot promite, dar am mare încredere în echipa mea, în toţi care au fost alături de noi şi ne susţin. Toate fetele sunt în formă maximă, ne completăm foarte bine”, a spus Szocs, potrivit as.ro.

Sistemul de calificare la Jocurile Olimpice este puțin cam complicat și se bazează, în special, pe locurile ocupate de sportivi în clasamentele mondiale.

CIO a informat, pe site-ul oficial, că, în ceea ce privește probele pe echipe, vor ajunge la JO primele șase clasate în competițiile continentale, cea mai bunăp formație din Africa, Asia, Europa și Oceania, plus echipele calificate în sferturile CM de anul viitor, din Coreea de Sud, dacă nu au obținut, deja, biletele în urma întrecerilor continentale.

Mai poate obține prezența la Paris 2024 echipa care deschide clasamentul mondial în martie 2024, dacă nu a obținut, deja, calificarea.