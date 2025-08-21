Dublul câștigător al Turului Franței va absenta la CM din acest an

Danezul Jonas Vingegaard, dublu câștigător al Turului Franței (2022 și 2023), care va fi la startul Turului Spaniei, sâmbătă, s-a retras de la Campionatele Mondiale de ciclism pe șosea din Rwanda, programate pe 28 septembrie, a anunțat joi echipa sa, Visma-Lease a Bike, citată de AFP.

Deșinătorul titlului este Tadej Pogacar

Ciclistul în vârstă de 28 de ani, clasat pe locul doi în ultimul Tur al Franței, a explicat joi, în Italia, în cadrul unei conferințe de presă, înainte de startul Turului Spaniei: ”Nu știm cum voi ieși din această Vuelta, cum o voi trăi, așa că am decis să nu participăm la Mondiale”.

Danezul ar urma în schimb să participe la Campionatele Europene, care vor avea loc în Franța la începutul lunii octombrie, în departamentele Drome și Ardeche.

”Voi avea puțin timp după Turul Spaniei să mă pregătesc pentru asta”, a explicat ciclistul echipei Visma-Lease în timpul acestei conferințe de presă.

Campionul mondial en titre, slovenul Tadej Pogacar, care a câștigat recent al patrulea său Tur al Franței, nu și-a confirmat încă participarea la Campionatele Europene. El nu va concura în Turul Spaniei (23 august – 14 septembrie).