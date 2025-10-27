Dublul câștigător de Europa League se retrage din activitate

Grzegorz Krychowiak, fost jucător la Sevilla sau PSG, se retrage din fotbal la vârsta de 35 de ani.

A marcat unul dintre golurile finalei cu Dnepr

Mijlocașul polonez a fost important pentru echipa Sevilla, cu care a câștigat de două ori Europa League, în singurele lui sezoane sub Unai Emery.

A fost un om cheie în finala cu Dnepr, marcând unul dintre goluri. În ultimii ani a jucat în Arabia Saudită sau Cipru.

După câteva luni fără echipă, acum o săptămână a semnat cu Mazur Radzymin, o echipă de amatori din Polonia. Totuși, după ce a jucat sâmbăta trecută, și-a anunțat retragerea.

A jucat 100 de meciuri pentru naționala Poloniei, marcând de 5 ori.