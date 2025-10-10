Ducati a anunțat cine îl va înlocui pe Marc Marquez, accidentat, la Marele Premiu al Australiei

Pilotul de teste al Ducati, Michele Pirro, îl va înlocui pe campionul mondial MotoGP Marc Marquez, accidentat, la Marele Premiu al Australiei, săptămâna viitoare, a anunţat echipa vineri, potrivit Reuters.

Nu e clar dacă Pirro va concura şi la Marele Premiu al Malaysiei

Marquez, care a câştigat al şaptelea titlu MotoGP la Marele Premiu al Japoniei luna trecută, va rata următoarele două etape după ce a suferit o fractură şi o leziune la ligamentele umărului drept într-un accident la Marele Premiu al Indoneziei de weekendul trecut.

„În urma accidentării care l-a obligat pe Marc Marquez să rateze următoarele două etape ale sezonului MotoGP 2025, echipa Ducati Lenovo confirmă că Michele Pirro îl va înlocui la etapa din Australia”, a precizat Ducati într-un comunicat.

Ducati nu a specificat dacă Pirro va concura şi la Marele Premiu al Malaysiei de la sfârşitul acestei luni. În vârstă de 39 de ani, acesta a concurat ultima dată în MotoGP în ultima etapă a sezonului 2024 pentru echipa VR46 Racing.

Marquez este aşteptat să revină pentru ultimele două curse ale sezonului, care vor avea loc luna viitoare în Portugalia şi la Valencia.