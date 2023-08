Duckadam, despre un fotbalist de la Rapid: „Este principalul vinovat pentru înfrângere”

Rapid a pierdut meciul din deplasare cu FC Voluntari (2-1), iar principalul vinovat, potrivit lui Helmut Duckadam, este portarul Horațiu Moldovan, care a greșit la ambele goluri încasate de giuleșteni.

Întrebat dacă se teme să piardă postul de titular la Rapid, Moldovan a răpuns: „Ai vrut tu să pui întrebarea asta? Ai vrut să iasă o știre bună? Sper să nu-mi pierd locul. Dar dacă o să-l pierd, o să-l recâștig!”.

„Prima parte (n.r. – a discursului) a fost corectă, a recunoscut că a greșit. Eu cred că el este principalul vinovat pentru această înfrângere, chiar dacă a greșit și Bergodi. Moldovan a gafat de două ori.

În partea a doua a fost puțin arogant, pentru că era normal să-i pună acea întrebare. Dar cu siguranță nu-și va pierde locul.

Am mai discutat cu Bogdan Stelea și am spus că Rapid mai are nevoie de un portar de aceeași valoare, Bogdan a spus că nu. Când este titular nu are nicio concurență și greșește. Părerea mea că etapa următoare va juca tot el”, a opinat Duckadam, conform digisport.ro.