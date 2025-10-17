Duel între Farul Constanța și FC Argeș

Farul – FC Argeș, vineri, 17 octombrie – ora 20.30.

1 septembrie 2025, Farul – Petrolul 2-1: a fost singura victorie reușită de dobrogeni în ultimele opt etape, în rest au două remize și cinci înfrângeri.

Șapte succese au bifat argeșeni în ediția curentă, dintre care trei pe teren advers (2-0 cu CFR Cluj, 2-0 cu FCSB, 1-0 cu FC Hermannstadt).

Farul este echipa care a expediat cele mai multe șuturi spre poarta adversă – 225, dar și formația care conduce în clasamentul privind driblingurile reușite – 123.

Șapte goluri pe contraatac au marcat piteștenii, locul 1 la acest capitol.