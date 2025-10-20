Duel între FC Hermannstadt și FK Csikszereda

FC Hermannstadt întâlnește FK Csikszereda Miercurea Ciuc, luni, 20 octombrie, de la ora 17:30.

Doar două victorii au reușit sibienii în acest sezon (1-0 cu Farul, 2-1 cu Rapid), în rest au patru remize și șase partide pierdute. Mai mult, au strâns cinci meciuri fără gol marcat și unul singur fără gol încasat.

Un punct au scos ciucanii pe teren advers în campionatul curent, chiar în precedenta deplasare, 0-0 cu UTA Arad, acesta fiind și singurul meci jucat afară în care nu au marcat și nu au primit gol.

Șase jucători din lotul lui Marius Măldărășanu au bifat prezențe în toate cele 12 etape, dintre care Cătălin Căbuz este integralist.

Marius Măldărășanu și Robert Ilyeș au fost colegi în anii 2000 la Rapid (campioni în sezonul 2002-2003) și la FC Brașov.